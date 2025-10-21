Девушка хотела выгнать таракана и случайно убила соседку
Жительница Южной Кореи устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана. Об этом информирует BBC со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел 20 октября в городе Осан провинции Кёнгидо. В ходе попытки избавиться от таракана 20-летняя девушка использовала зажигалку и распылила аэрозольный баллончик. Огонь быстро распространился на стены и предметы, что привело к возникновению пожара.
Жителям дома пришлось срочно покинуть свои квартиры, но одна из женщин не успела эвакуироваться. Она попыталась выбраться через окно, но упала на землю и получила смертельные травмы. В ближайшее время виновнице пожара может быть предъявлено обвинение.
