Девушка хотела выгнать таракана и случайно убила соседку

21 октября 2025, 16:55

Кореянка случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана из огнемета

Фото: iStock/wirot pathi

Жительница Южной Кореи устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана. Об этом информирует BBC со ссылкой на местную полицию.