Морж спас провалившегося под лед россиянина
KP.RU: В Новосибирске морж спас мужчину, провалившегося под лед
В Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере в Калининском районе. Об этом пишет KP.RU.
Россиянин рассказал, что обедал на работе, когда к нему прибежал человек и сообщил об инциденте. По его словам, на озере, в 50 метрах от берега, тонул мужчина. Прохожий уже успел бросить ему веревку.
Утопающий ухватился за веревку, но его силы были на исходе. В этот момент морж прыгнул в полынью. Вместе с прохожим они вытянули мужчину на берег.
Спасенный, по словам новосибирца, был примерно 40 лет. Мужчина оказался в ловушке из-за алкогольного опьянения.
