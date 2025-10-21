Морж спас провалившегося под лед россиянина

21 октября 2025, 15:10

KP.RU: В Новосибирске морж спас мужчину, провалившегося под лед

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере в Калининском районе. Об этом пишет KP.RU.