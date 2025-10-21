В Новосибирске надругавшийся над ученицей экс-педагог получил 13 лет колонии
Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего педагога к 13 годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
С мая по декабрь 2023 года преподаватель, работающий в школе, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы, которой на тот момент не исполнилось 14 лет. Ему были предъявлены обвинения по пяти эпизодам.
Кроме того, у мужчины дома обнаружили 500 граммов пороха, при этом у него отсутствовало разрешение на хранение.
В итоге суд признал злоумышленника виновным в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетней, использовании ее уязвимого положения, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ.
