В Новосибирске надругавшийся над ученицей экс-педагог получил 13 лет колонии

21 октября 2025, 15:54

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего педагога к 13 годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.