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Вахтовый автобус с пассажирами перевернулся в Магаданской области

Шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Магаданской области
Фото: iStock/conejota

На трассе в Магаданской области произошло ДТП с вахтовым автобусом. Транспортное средство опрокинулось, в результате травмы получили шесть пассажиров, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



По предварительной информации, 60‑летний водитель грузовика Shacman не справился с управлением. Из‑за этого машина съехала с проезжей части и перевернулась.

Согласно полученным данным, двое из пострадавших госпитализированы, остальным оказана необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Хабаровском крае произошла авария с автомобилем скорой помощи. После столкновения загорелась машина второго участника ДТП.

Александр Огарёв

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