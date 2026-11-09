Вахтовый автобус с пассажирами перевернулся в Магаданской области

09 ноября 2026, 05:44

Шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Магаданской области

Фото: iStock/conejota

На трассе в Магаданской области произошло ДТП с вахтовым автобусом. Транспортное средство опрокинулось, в результате травмы получили шесть пассажиров, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.