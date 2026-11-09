Вахтовый автобус с пассажирами перевернулся в Магаданской области
На трассе в Магаданской области произошло ДТП с вахтовым автобусом. Транспортное средство опрокинулось, в результате травмы получили шесть пассажиров, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 60‑летний водитель грузовика Shacman не справился с управлением. Из‑за этого машина съехала с проезжей части и перевернулась.
Согласно полученным данным, двое из пострадавших госпитализированы, остальным оказана необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Хабаровском крае произошла авария с автомобилем скорой помощи. После столкновения загорелась машина второго участника ДТП.
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