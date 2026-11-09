Восьмилетний мальчик пострадал из‑за пожара в Сахалинской области
В пятиэтажном доме в городе Оха (Сахалин) ночью случился пожар. Загорелся диван в одной из квартир, проинформировали в региональном управлении МЧС.
Помещение сильно задымилось, но люди успели самостоятельно покинуть жильё. При этом восьмилетний мальчик получил травмы.
По данным дежурной части МЧС, пожарные расчёты прибыли на место уже через четыре минуты после поступления вызова. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади в пять квадратных метров. В тушении участвовали девять спасателей и две единицы спецтехники.
Ранее в Петербурге загорелся ангар. К ликвидации возгорания привлекли десятки сотрудников МЧС.
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