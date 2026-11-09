Медведь напал на мужчину в Томской области

09 ноября 2026, 06:24

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Томском районе медведь напал на 52‑летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили ТАСС в областном центре медицины катастроф, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.