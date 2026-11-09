Медведь напал на мужчину в Томской области
В Томском районе медведь напал на 52‑летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили ТАСС в областном центре медицины катастроф, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Ситуация с медведями в регионе остаётся напряжённой. В Томской области введён режим повышенной готовности, так как звери всё чаще выходят к жилым районам. По данным за 2026 год, в регионе из‑за нападений медведей погибли пять человек — в том числе опытный охотник из посёлка Киевский.
Масштаб проблемы выходит за пределы региона. По подсчётам ТАСС, в 2026 году случаи выхода медведей к населённым пунктам фиксировались более чем в 40 областях России. Особенно сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири: там хищники подходили к школам и воинским частям, а также пытались проникнуть в частные дома. За последние месяцы в стране из‑за нападений медведей погибли около 30 человек.
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