Девушка и пенсионерка погибли в ДТП с перевернувшейся машиной в Сочи
В Сочи во вторник произошло смертельное ДТП. Об этом пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю сообщило в своём Telegram-канале.
Авария случилась в селе Нижняя Хобза Лазаревского района. 67-летний местный житель, находившийся за рулём автомобиля Chevrolet Niva, наехал на металлическое ограждение, после чего машина перевернулась и вылетела с трассы.
В результате аварии 22-летняя девушка-пассажирка скончалась на месте происшествия, а 68-летняя женщина умерла по дороге в больницу в карете скорой помощи. Водитель получил травмы.
Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
