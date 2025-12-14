Девушка и вытащивший ее из-под руин спасатель поженились
В Чанше ( китайская провинция Хунань) 28-летняя Лю Симэй вышла замуж за 40-летнего Ляна Чжибиня — спасателя, который когда-то вытащил её из-под завалов. Об этом пишет AsiaOne.
Их история началась после землетрясения в Сычуане в 2008 году. Тогда 11-летняя Лю оказалась под руинами обрушившегося двухэтажного здания, а Лян участвовал в поисково-спасательной операции.
Спустя 12 лет судьба свела их вновь: в 2020 году мать девушки заметила Ляна в закусочной и узнала его. Лю подошла поздороваться, после чего они начали общаться и переписываться в WeChat.
Со временем отношения переросли в роман, и через несколько лет именно Лю сделала избраннику предложение. По словам Лю Симэй, её чувства не связываются лишь с благодарностью. Узнав Ляна ближе, она поняла, что хочет прожить с ним всю жизнь.
