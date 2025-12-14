14 декабря 2025, 19:34

AsiaOne: в Китае девушка и вытащивший ее из-под руин спасатель поженились

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

В Чанше ( китайская провинция Хунань) 28-летняя Лю Симэй вышла замуж за 40-летнего Ляна Чжибиня — спасателя, который когда-то вытащил её из-под завалов. Об этом пишет AsiaOne.