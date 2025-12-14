Достижения.рф

Девушка и вытащивший ее из-под руин спасатель поженились

AsiaOne: в Китае девушка и вытащивший ее из-под руин спасатель поженились
Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

В Чанше ( китайская провинция Хунань) 28-летняя Лю Симэй вышла замуж за 40-летнего Ляна Чжибиня — спасателя, который когда-то вытащил её из-под завалов. Об этом пишет AsiaOne.



Их история началась после землетрясения в Сычуане в 2008 году. Тогда 11-летняя Лю оказалась под руинами обрушившегося двухэтажного здания, а Лян участвовал в поисково-спасательной операции.

Спустя 12 лет судьба свела их вновь: в 2020 году мать девушки заметила Ляна в закусочной и узнала его. Лю подошла поздороваться, после чего они начали общаться и переписываться в WeChat.

Со временем отношения переросли в роман, и через несколько лет именно Лю сделала избраннику предложение. По словам Лю Симэй, её чувства не связываются лишь с благодарностью. Узнав Ляна ближе, она поняла, что хочет прожить с ним всю жизнь.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0