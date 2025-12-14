Россиянке прострелили руку во время теракта на пляже в Сиднее
Россиянка получила огнестрельное ранение в руку во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщает RT в своем телеграм-канале.
По словам знакомых с пострадавшей, она приехала на побережье, чтобы присоединиться к празднованию Хануки. Женщина рассказала им, что раненых на месте было очень много. В настоящее время она находится в больнице, ее жизнь вне опасности.
«Она приехала на праздник на пляж Бондай-Бич. Там праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих», — сказал собеседник телеканала.Напомним, вооруженное нападение произошло 14 декабря около 18:00. В результате теракта погибли 12 человек, еще 29 пострадали. Одного из нападавших застрелили на месте, второй получил ранение, а третий предполагаемый преступник сам сдался полиции. Позднее задержали еще двух подозреваемых.