Россиянка рассказала про смерть ребенка после многочасового ожидания в больнице
Ребенок мог умереть в больнице на Кубани после многочасового ожидания
Годовалый ребенок мог умереть в Каневской центральной районной больнице Краснодарского края после того, как несколько часов не получал необходимой помощи. Об этом рассказала мать погибшего Ирина. Ее цитирует Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Как пишет журналистка, инцидент произошел в декабре прошлого года. Женщина утверждает, что сначала долго ждала приема врача, затем — пока медик ознакомится с результатами анализов.
После этого, по ее словам, ей пришлось самостоятельно нести ребенка в детскую реанимацию, где никого не оказалось, кроме уборщицы.
«Мы начали звонить, но звонок не работал. Стучали — никого не было. Все спали. В итоге дверь открыла уборщица», — пояснила Ирина.
Далее, как утверждается, мальчика поместили во взрослую реанимацию, где его температура поднялась до 42 градусов, и позже женщине сообщили о смерти пациента.
По словам Ирины, впоследствии стало известно, что изначально врач поставила неверный диагноз. На очной ставке в Следственном комитете медик, как утверждает мать, вела себя грубо и не принесла извинений. При этом больница не нашла оснований для привлечения врача к ответственности.
Семья настаивает на проверке медучреждения и намеревается добиваться справедливого разбирательства.