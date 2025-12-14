Россиянка рассказала про смерть ребенка после многочасового ожидания в больнице

14 декабря 2025, 17:45

Ребенок мог умереть в больнице на Кубани после многочасового ожидания

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Годовалый ребенок мог умереть в Каневской центральной районной больнице Краснодарского края после того, как несколько часов не получал необходимой помощи. Об этом рассказала мать погибшего Ирина. Ее цитирует Ксения Собчак в своем Telegram-канале.





Как пишет журналистка, инцидент произошел в декабре прошлого года. Женщина утверждает, что сначала долго ждала приема врача, затем — пока медик ознакомится с результатами анализов.



После этого, по ее словам, ей пришлось самостоятельно нести ребенка в детскую реанимацию, где никого не оказалось, кроме уборщицы.





«Мы начали звонить, но звонок не работал. Стучали — никого не было. Все спали. В итоге дверь открыла уборщица», — пояснила Ирина.