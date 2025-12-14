В Калининграде объявили в розыск сбившего девушек на переходе шофера

14 декабря 2025, 19:06

Сбившего трех студенток на переходе водителя объявили в федеральный розыск

Фото: istockphoto/Dzurag

Водителя, который в Калининграде сбил на пешеходном переходе трех студенток и скрылся, объявили в федеральный розыск.