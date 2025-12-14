В Калининграде объявили в розыск сбившего девушек на переходе шофера
Водителя, который в Калининграде сбил на пешеходном переходе трех студенток и скрылся, объявили в федеральный розыск.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина уже покинул территорию России.
По данным ГАИ, ДТП произошло 12 декабря в 23:08 (00:08 мск). Автомобиль Volkswagen Jetta проехал регулируемый переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на трех девушек, переходивших дорогу на зеленый. После этого водитель уехал с места происшествия.
В региональном минздраве уточняли, что одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще две проходят амбулаторное лечение.
В полиции сообщили, что личность нарушителя установили оперативно — им оказался 38-летний гражданин иностранного государства, находившийся в Калининградской области на законных основаниях. Ориентировки передали во взаимодействующие ведомства, в городе продолжаются оперативные мероприятия для его задержания.
Также, по данным УМВД, установили местного жителя, который сдал подозреваемому автомобиль в аренду. При этом машина, как отмечают правоохранители, использовалась для перевозки пассажиров в нарушение указа губернатора региона.
Арендодателя привлекли к административной ответственности по статье о предпринимательской деятельности без регистрации или разрешения.
Читайте также: