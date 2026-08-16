Девушка из Красноярска получила автомобильный штраф из‑за большой груди
В Красноярске 28-летняя мать двоих детей получила штраф за непристёгнутый ремень безопасности из-за особенностей телосложения. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Девушка ехала в машине с мужем и действительно была пристёгнута, однако в момент съёмки дорожной камеры она сидела, согнувшись, и смотрела в телефон.
Ремень ушёл в декольте и не попал в объектив. Позже супругам пришло уведомление о нарушении, хотя пассажирка ремень не отстёгивала. Женщина попыталась обжаловать штраф, но в ответ получила требование лично прийти в отделение и предъявить доказательства своей невиновности.
Нарушительница привезла документы и фотографии в ГИБДД. Сотрудник изучил материалы, повторно рассмотрел снимок с камеры и отменил постановление.
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