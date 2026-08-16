Достижения.рф

Москвичка неделю не может вылечить кожу после использования духов на разлив

Фото: Istock/Mariya Borisova

Жительница Москвы уже неделю безуспешно лечит кожу после использования разливных духов. Она полагает, что получила химический ожог. Об этом информирует Telegram-канал Baza.



Девушке подарили духи, купленные на разлив на одном из крупных рынков. Утром она нанесла их на кожу, а к вечеру у неё проявились симптомы, напоминающие аллергическую реакцию: сильное жжение и покраснение.

Антигистаминные средства не дали эффекта. К вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура. Знакомая потерпевшей, работающая врачом, высказала предположение, что речь идёт о химическом ожоге.

Спустя несколько дней пятна покрылись коркой и сохраняются уже около недели. В торговой точке, где приобрели духи, заявили, что не осведомлены о случившемся, но при этом выражают уверенность в качестве своей продукции.

Ольга Щелокова

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