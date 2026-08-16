Москвичка неделю не может вылечить кожу после использования духов на разлив
Жительница Москвы уже неделю безуспешно лечит кожу после использования разливных духов. Она полагает, что получила химический ожог. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Девушке подарили духи, купленные на разлив на одном из крупных рынков. Утром она нанесла их на кожу, а к вечеру у неё проявились симптомы, напоминающие аллергическую реакцию: сильное жжение и покраснение.
Антигистаминные средства не дали эффекта. К вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура. Знакомая потерпевшей, работающая врачом, высказала предположение, что речь идёт о химическом ожоге.
Спустя несколько дней пятна покрылись коркой и сохраняются уже около недели. В торговой точке, где приобрели духи, заявили, что не осведомлены о случившемся, но при этом выражают уверенность в качестве своей продукции.
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