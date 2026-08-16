Под Архангельском легковушка разворотила «скорую» при обгоне
В Коношском районе Архангельской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии с участием кареты скорой помощи. Подробности приводит региональное управление МВД.
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Opel не предоставил преимущество машине скорой, которая следовала за ним в попутном направлении с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
Когда автомобиль скорой медицинской помощи начал обгон, легковушка повернула налево на второстепенную дорогу, и произошло столкновение. В ДТП пострадали два человека: водитель спецтранспорта и фельдшер, который находился в салоне.
Медики доставили их в больницу. Водитель Opel и пациенты, которых перевозила скорая, травм не получили. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. По факту происшествия проводится проверка.
Читайте также: