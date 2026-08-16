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Под Архангельском легковушка разворотила «скорую» при обгоне

В Архангельской области столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль Opel
Фото: УМВД России по Архангельской области

В Коношском районе Архангельской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии с участием кареты скорой помощи. Подробности приводит региональное управление МВД.



По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Opel не предоставил преимущество машине скорой, которая следовала за ним в попутном направлении с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Когда автомобиль скорой медицинской помощи начал обгон, легковушка повернула налево на второстепенную дорогу, и произошло столкновение. В ДТП пострадали два человека: водитель спецтранспорта и фельдшер, который находился в салоне.

Медики доставили их в больницу. Водитель Opel и пациенты, которых перевозила скорая, травм не получили. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. По факту происшествия проводится проверка.

Ольга Щелокова

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