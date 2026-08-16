Под Архангельском легковушка разворотила «скорую» при обгоне

16 августа 2026, 13:54

В Архангельской области столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль Opel

Фото: УМВД России по Архангельской области

В Коношском районе Архангельской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии с участием кареты скорой помощи. Подробности приводит региональное управление МВД.