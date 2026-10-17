Девушка из Сочи загадочно исчезла после звонка соседа-самозванца

17 октября 2026, 10:45

В Сочи пропала девушка после звонка лжecоседа о затоплении квартиры

Фото: Istock/Pornyot Palilai

Девушка из Сочи загадочно исчезла после визита соседа-самозванца. Подробности приводит Telegram-канал Baza.