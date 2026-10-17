Девушка из Сочи загадочно исчезла после звонка соседа-самозванца
Девушка из Сочи загадочно исчезла после визита соседа-самозванца. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Близкие пропавшей Натальи рассказали, что неизвестный мужчина позвонил её сестре. В разговоре он представился соседом сверху и заявил, что его квартиру заливает.
По его словам, вода якобы вот-вот должна была хлынуть вниз по этажам, поэтому гражданин настойчиво просил открыть дверь. Дома на тот момент была только Наталья, и родственница предупредила её о визите «соседа».
Когда женщина пришла домой, в квартире царил хаос. Все вещи лежали раскиданными, а сама сестра исчезла и не выходит на связь уже сутки. Реальные соседи заявили, что никуда не обращались, да и никакого потопа не было. А незнакомец на том конце провода теперь делает вид, что никому не звонил и девушка ошиблась номером.
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