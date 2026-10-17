Житель Екатеринбурга годами развращал двух приёмных дочерей

17 октября 2026, 10:12

Отчима из Екатеринбурга обвиняют в надругательстве над приёмными дочерями

Фото: Istock/SB Arts Media

Мужчину из Екатеринбурга обвиняют в надругательстве над приёмными дочерями. Подробности сообщает издание Е1.