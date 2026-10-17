Житель Екатеринбурга годами развращал двух приёмных дочерей
Мужчину из Екатеринбурга обвиняют в надругательстве над приёмными дочерями. Подробности сообщает издание Е1.
Установлено, что отчим развращал девочек несколько лет, но окружающие узнали об этом не сразу. Правда вскрылась только тогда, когда пострадавшие рассказали матери о насилии.
После этого мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Если суд признает его виновным, за подобные преступления он может лишиться свободы пожизненно.
Отмечается, что мать девочек уже разошлась с обвиняемым. Они расстались в конце прошлого года, по одной из версий, из-за его любовницы. За некоторое время до этого у пары появился совместный ребёнок, и мать не могла уделять мужу внимание из-за сына, поэтому тот «вел себя очень фривольно с окружающими женщинами».
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