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Российские туристы в Дубае массово заболевают гриппом А

Фото: Istock/Rafael Abdrakhmanov

В Дубае российские туристы заболевают гриппом А. Как сообщает Telegram-канал SHOT, россияне жалуются на высокую температуру и сильную ломоту в теле.



Одна из заболевших — 24-летняя Валерия из Самары. Девушка прилетела в ОАЭ в начале октября, и через шесть дней отдыха её температура внезапно подскочила до 38,2. Лекарства помогли лишь ненадолго: на следующее утро жар вернулся, а тело начало ломить.

В клинике у россиянки взяли мазок из носоглотки и назначили лечение. Анализ подтвердил грипп А. По словам врача, в последнее время с такими же симптомами обращается всё больше туристов. Рост обращений связывают в том числе с резкими перепадами температур.

В Дубае сейчас до 36 градусов, а в помещениях кондиционеры работают на полную мощность, что снижает местный иммунитет. В отелях, торговых центрах и транспорте люди тесно контактируют друг с другом, поэтому инфекция распространяется быстрее — по воздуху, через загрязнённые руки и поверхности.

Ольга Щелокова

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