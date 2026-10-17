Двое мужчин изнасиловали возвращавшуюся из бара иностранную студентку
В Милане 21-летняя девушка заявила об изнасиловании двумя неизвестными мужчинами. Об этом пишет издание La Stampa.
Инцидент случился утром 15 октября на улице Креспи, рядом с парком Троттер. Немецкая студентка, участвовавшая в программе обмена, возвращалась домой после посещения бара. Внезапно двое неизвестных напали на нее, схватили сзади и оттащили в безлюдное место, где изнасиловали.
После этого девушка добралась до перекрестка Креспи и Джакоза, где встретила двух туристов. Пострадавшая поделилась с ними случившимся, и они немедленно вызвали экстренные службы.
Студентку госпитализировали. Полиция ведет расследование, пытаясь установить все детали произошедшего и найти преступников.
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