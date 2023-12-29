Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой

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В США задержали 20-летнюю жительницу штата Флорида, которая в ходе ссоры со своим молодым человеком избила его новогодней елкой. Об этом пишет Fox News.
Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг 24 декабря. Мирикл Ривера заподозрила своего 24-летнего парня в измене и закатила скандал. Девушка схватила украшавшую гостиную праздничную елку и несколько раз дарила бойфренда.
У пострадавшего зафиксировали небольшие царапины на верхней части тела и руках. Нападавшую доставили в отделение полиции и выдвинули обвинения в домашнем насилии. 25 декабря Ривера вышла из-под стражи
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Алина Юрчак