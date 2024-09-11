Девушка изрезала ножом подругу в лесу в Нижегородской области

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Девушка-подросток изрезала свою подругу ножом в лесу Нижегородской области, информирует Telegram-канал NewsNN. По данным журналистов, все случилось в минувшую субботу, 7 сентября в Кулебаках. Злоумышленница предложила подруге прогуляться и «посмотреть красивое место» в направлении населенного пункта Молочная Ферма.
Дойдя до леса, одна из девушек улеглась на траве, а 16-летняя агрессорша кинулась с ножом на старшую подругу. Пострадавшая получила ранение рук, а также лица и брюшной полости. После нападавшая отправилась домой и рассказала о случившемся матери.
Злоумышленница во всем призналась полицейским и находится под домашним арестом.
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