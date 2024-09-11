Бывший глава МЧС Крыма Садаклиев арестован по обвинению в превышении полномочий

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По обвинению в превышении служебных полномочий арестован экс-глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий», — прокомментировали там.Садаклиев с февраля 2021 года занимал пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. В августе глава региона Сергей Аксенов информировал, что Садаклиев покинул должность по собственному желанию. Никаких дополнительных подробностей о деле Садаклиева пока не приводится.
Ранее сообщалось, что Следком открыл дело после схода вагонов грузового состава под Белгородом.
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