В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться

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В городе Большой Камень Приморского края мигрант сильно избил девушку за отказ познакомиться. Об этом сообщает Readovka.
По данным издания молодой человек назойливо пытался познакомиться с девушкой в соцсети, однако получил отказ. Тогда он выследил ее и сильно избил. У потерпевшей врачи диагностировали перелом лицевой кости, отрыв верхней челюсти, повреждения глазниц и грудной клетки. Мигрант собирался изнасиловать свою жертву, однако его спугнули прохожие.
Сейчас девушка находится в больнице, где ей сделали операцию на челюсть. При этом нападавшего нашли и задержали. Однако местные жители опасаются, что его могут отпустить, так как в дело вмешались представители диаспоры.
Также у преступника было двое подельников. Они разыскиваются.
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Сейчас девушка находится в больнице, где ей сделали операцию на челюсть. При этом нападавшего нашли и задержали. Однако местные жители опасаются, что его могут отпустить, так как в дело вмешались представители диаспоры.
Также у преступника было двое подельников. Они разыскиваются.
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Элина Позднякова