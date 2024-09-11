В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома

Фото: istock/Dmitriy Prokofev
Глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров.
Инцидент произошёл на улице Клары Цеткин, дом 13. Мэр города отметил, что на месте был развёрнут оперативный штаб, в здании работают спасатели.
По его словам, для жителей дома был развёрнут пункт приёма по вопросам размещения эвакуированного населения, а также работает горячая линия. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.
До этого в жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.
Читайте также:
В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
По его словам, для жителей дома был развёрнут пункт приёма по вопросам размещения эвакуированного населения, а также работает горячая линия. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Держу ситуацию на контроле. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал он.
Ранее сообщалось, что в немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.
До этого в жилом доме Нижнего Тагила прогремел взрыв, обрушилось два подъезда. В результате ЧП порядка 15 квартир оказались разрушены. Из дома эвакуировали 70 человек.
Читайте также:
В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
Дарья Осипова