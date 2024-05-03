Девушка-курьер порезала лицо пенсионерке в петербургском автобусе

Фото: iStock/Michael Nesterov
В Петербурге курьер, доставлявшая еду, порезала лицо 67-летней пенсионерке в автобусе. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошёл 3 мая. Пенсионерка шла к двери во время прибытия автобуса на остановку. В этот момент она наткнулась на миниатюрную сотрудницу курьерской службы с большим доставочным рюкзаком. Девушке не понравилось, что её задели, поэтому в ответ ткнула пожилую женщину кулаком.
После этого пенсионерка оскорбила девушку, которая, в свою очередь, ударила женщину по голове. Вслед за этим, бабушка вновь оскорбила курьера и ударила её пустой сумкой по голове.
После того как пенсионерка вышла на остановке, она поняла, что у неё на лице порезы и течёт кровь. Женщина написала заявление в полицию. Также она обратилась в больницу, где врачи диагностировали у неё резаную рану левой половины лица и шеи. При этом неизвестно, когда девушка-курьер нанесла ей эти повреждения.
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После этого пенсионерка оскорбила девушку, которая, в свою очередь, ударила женщину по голове. Вслед за этим, бабушка вновь оскорбила курьера и ударила её пустой сумкой по голове.
После того как пенсионерка вышла на остановке, она поняла, что у неё на лице порезы и течёт кровь. Женщина написала заявление в полицию. Также она обратилась в больницу, где врачи диагностировали у неё резаную рану левой половины лица и шеи. При этом неизвестно, когда девушка-курьер нанесла ей эти повреждения.
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Анастасия Чинкова