Пьяный отец пытался выдавить школьнику глаз ложкой для обуви в Москве

Фото: iStock/Михаил Руденко
Пьяный отец жестоко избил сына ложкой для обуви и едва не выдавил ему глаз, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все произошло в Савеловском районе столицы. После весёлых гуляний на Первомай глава семейства вернулся домой. Он с трудом держался на ногах и шумел. На звуки вышел его 17-летний сын, который сделал отцу замечание.
Мужчина разозлился, взял металлическую ложку для обуви и начал бить молодого человека по ногам. Сначала он сломал парню голень, а потом схватил его и начал выдавливать ему глаз. В прихожую вышла испуганная мать, которая оттащила от подростка разъярённого отца.
Школьник ушёл спать и сделал вид, что ничего не случилось, однако на утро ему стало плохо. В больнице кроме перелома и множества ушибов, у него выявили серьёзную травму глаза. Сейчас семью проверяет полиция. У школьника есть младшая сестра.
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Мужчина разозлился, взял металлическую ложку для обуви и начал бить молодого человека по ногам. Сначала он сломал парню голень, а потом схватил его и начал выдавливать ему глаз. В прихожую вышла испуганная мать, которая оттащила от подростка разъярённого отца.
Школьник ушёл спать и сделал вид, что ничего не случилось, однако на утро ему стало плохо. В больнице кроме перелома и множества ушибов, у него выявили серьёзную травму глаза. Сейчас семью проверяет полиция. У школьника есть младшая сестра.
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Алёна Самарева