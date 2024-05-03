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Пьяный отец пытался выдавить школьнику глаз ложкой для обуви в Москве

03 мая 2024, 13:54
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Пьяный отец жестоко избил сына ложкой для обуви и едва не выдавил ему глаз, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все произошло в Савеловском районе столицы. После весёлых гуляний на Первомай глава семейства вернулся домой. Он с трудом держался на ногах и шумел. На звуки вышел его 17-летний сын, который сделал отцу замечание.

Мужчина разозлился, взял металлическую ложку для обуви и начал бить молодого человека по ногам. Сначала он сломал парню голень, а потом схватил его и начал выдавливать ему глаз. В прихожую вышла испуганная мать, которая оттащила от подростка разъярённого отца.



Школьник ушёл спать и сделал вид, что ничего не случилось, однако на утро ему стало плохо. В больнице кроме перелома и множества ушибов, у него выявили серьёзную травму глаза. Сейчас семью проверяет полиция. У школьника есть младшая сестра.

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#отец
#москва
#драка
ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца
03 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/Rawf8

Жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца и получившего российское гражданство, обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ республики, передаёт РИА Новости.
Согласно сообщению, сразу после начала СВО мужчина попытался вступить в ряды ВСУ, однако получил отказ в виду состояния здоровья. Тогда он отправился в Мордовию в составе группы украинских беженцев, а там получил российское гражданство. При этом он решил помогать ВСУ и готовился совершать диверсии на территории РФ.

«Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками ГУР Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что свои действия мужчина просил пять миллионов долларов.

Мужчину задержали в октябре 2023 года, когда он попытался поджечь военкомат в Мордовии. С собой у него были самодельные зажигательные смеси, а также телефон с перепиской с украинскими кураторами.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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#рф
#военкомат
#покушение
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Родители просят не увольнять педагога, заклеивающую детям рты в Кемерове
03 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Родители в Кемерове призвали не увольнять воспитательницу, заклеивающую детям рты скотчем.
Об этом сообщает Сiбдепо. Также педагога обвиняют в избиении детей. Однако по словам матери одной из воспитанниц детского сада, никаких нареканий к работе педагога нет. Многие дети хотят ходить исключительно к ней.

По словам женщины, родители не хотят увольнения педагога и планируют подписать коллективное письмо главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы поддержать воспитательницу.

Как рассказал источник издания, после этого случая у педагога случился сердечный приступ, поэтому сейчас женщина находится дома на лечении.

При этом в пресс-службе СК РФ заявили, что в отношении воспитательницы уже возбудили уголовное дело.

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#кемерово
#педагоги
#воспитатель
#уголовное дело
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Житель Красногорска поругался с собутыльником и ударил его топором
03 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/Grape_vein

49-летнего жителя Красногорска, напавшего на знакомого с топором и угрожавшего его убить, задержали сотрудник вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы получили сообщение о том, что на Благовещенской улице в Красногорске происходит драка между двумя мужчинами. На месте правоохранители выяснили, что двое знакомых вместе распивали алкоголь, а затем поссорились. В ходе конфликта один из собутыльников начал угрожать приятелю, а потом схватил топор и нанёс мужчине удар», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы немедленно вызвали скорую и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Нападавшего, который находился в своей квартире, росгвардейцы совместно с полицейскими задержали.

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#красногорск
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#росгвардия
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#полиция
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Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
ФСБ показала украинского агента, ликвидированного при задержании
03 мая 2024, 12:48

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ показала видео с украинским агентом, который прибыл из Литвы и планировал теракты в РФ. Он был ликвидирован российскими спецслужбами при задержании. Видео публикует Telegram-канал РИА Новости.
Кадры демонстрируют мужчину, который приобретает в магазине компоненты. После чего показывается его автомобиль после ликвидации.

В багажнике силовики обнаружили взрывчатку и оружие. В процессе оперативных мероприятий также был изъят мобильный телефон и банковская карта.




Напомним, сегодня, 3 мая, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области.

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ФСБ ликвидировала подозреваемого в теракте в «Крокусе», сбежавшего в Чехове
03 мая 2024, 12:34

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Под Санкт-Петербургом сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус сити холле», который ранее сбежал при попытке задержания в Чехове. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Силовики проследили передвижение преступника и взяли его, когда он пытался распотрошить очередной схрон в Гатчинском районе Ленинградской области. Мужчина вновь попытался оказать сопротивление и был ликвидирован сотрудниками ФСБ.

В марте 2024-го агент украинской разведки прибыл в Россию из Литвы. Здесь он собирался устроить несколько терактов на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти.

В его телефоне обнаружили переписки с подельниками. Далее их используют для поимки всех причастных.

Напомним, 10 апреля предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе.

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Российские врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову
03 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/fotoember

В России врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО московского педиатра Надежду Буянову.
Письмо в ее поддержку медики разместили в Telegram-канале, пишет «Осторожно, новости». Помимо этого, врачи опубликовали обращение, в котором читают о деле Буяновой стихотворение. Там говорится, что дело врача «дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину».

Дело Буяновой рассматривает Тушинский суд Москвы. Врача арестовали в конце апреля. Изначально ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем, как утверждает следствие, Буянова покинула Москву.

По данным обвинения, на приеме медик некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военнослужащего, Буянова сказала ее сыну, что такие как его отец — «законная цель для Украины». Сама Буянова это отрицает.

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#врач
#арест
#сво
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В квартире жилого дома в Химках произошел взрыв
03 мая 2024, 12:17

Фото: iStock/Olivia Rich

В квартире жилого дома в Химках 3 мая произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 6 часов утра в доме на улице Совхозной. Прозвучал хлопок с последующим задымлением. В надзорном ведомстве уточнили, что повреждены оконные рамы и фасад дома. По предварительным данным, в квартире взорвался холодильник. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные и специальные службы.

До этого в МЧС сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.

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#пожар
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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
03 мая 2024, 11:51

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ уничтожила диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что преступник был обнаружен во время изъятия схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал задействовать для осуществления теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Уточняется, что во время задержания литовский диверсант оказывал вооруженное сопротивление, однако был ликвидирован.

В ЦОС ФСБ России добавили, что во время осмотра телефона злоумышленника была обнаружена переписка с куратором, которая отчетливо демонстрирует планы украинских террористов «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики.

Ранее сообщалось, что на кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#суд
#фсб
#сбу
#литва
#преступники
#теракт
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В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*
03 мая 2024, 11:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в пяти квартирах, где базировались её лидеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что силовики арестовали руководителя секты Наталью Миненкову. Один из адептов сообщил, что ничего плохого и противоправного они не совершают, исключительно «делают упражнения».

В апреле текущего года под суд также попала жительница Пятигорска, которая вовлекала новых членов в китайскую секту, занималась подготовкой собраний, распространением информации о секте. В июле 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными семь организаций, которые связаны с «Фалуньгун»*.

Секта «Фалуньгун»* появилась в Китае в 90-е годы. Всё с традиционной китайской гимнастики цигун, однако с годами радикальность секты возрастала.

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* Запрещенная в России организация
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#генпрокуратура
#москва
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