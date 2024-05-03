Житель Красногорска поругался с собутыльником и ударил его топором

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49-летнего жителя Красногорска, напавшего на знакомого с топором и угрожавшего его убить, задержали сотрудник вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы получили сообщение о том, что на Благовещенской улице в Красногорске происходит драка между двумя мужчинами. На месте правоохранители выяснили, что двое знакомых вместе распивали алкоголь, а затем поссорились. В ходе конфликта один из собутыльников начал угрожать приятелю, а потом схватил топор и нанёс мужчине удар», — говорится в сообщении.Росгвардейцы немедленно вызвали скорую и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Нападавшего, который находился в своей квартире, росгвардейцы совместно с полицейскими задержали.
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