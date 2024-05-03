Пассажир метро бросался своим котом в людей и угрожал им расправой

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Пассажир столичного метро с котом на поводке стал бросать его в людей и угрожал им расправой.
Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчину с котом накануне поздно вечером заметили две девушки. По их словам, за несколько минут до остановки на станции ВДНХ пассажир стал оскорблять людей и бросать на них животное.
Одна из девушек сделала ему замечание. Мужчина в ответ начал угрожать ей расправой. В результате он вышел из вагона, поднялся по эскалатору, где его приняли сотрудники полиции. Перед уходом он начал кричать, что девушку найдут его братки, а кот болеет и все, кто с ним соприкасался, умрут.
Девушки написали на пассажира заявление в полицию и попросили отдать им животное. Полиция ответила, что мужчине могут дать пять суток, а пока кот будет в отделе.
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Одна из девушек сделала ему замечание. Мужчина в ответ начал угрожать ей расправой. В результате он вышел из вагона, поднялся по эскалатору, где его приняли сотрудники полиции. Перед уходом он начал кричать, что девушку найдут его братки, а кот болеет и все, кто с ним соприкасался, умрут.
Девушки написали на пассажира заявление в полицию и попросили отдать им животное. Полиция ответила, что мужчине могут дать пять суток, а пока кот будет в отделе.
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Алёна Самарева