Девушка лишилась глаза после нападения бывшего возлюбленного в Петербурге
В Санкт-Петербурге продолжается борьба за здоровье молодой женщины, которая в конце мая стала жертвой жестокого нападения со стороны бывшего возлюбленного. В результате полученных травм девушка лишилась левого глаза и уже больше месяца проходит сложное лечение. Об этом сообщает Mash.
По данным следствия, мужчина напал на бывшую возлюбленную, нанеся ей несколько ударов ножом, а затем облил азотной кислотой. Пострадавшая получила обширные ожоги лица, головы, шеи, груди и конечностей. Также были повреждены роговица и веки. Кроме того, у девушки зафиксированы ножевые ранения и травма колена.
После нападения её состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи продолжают бороться за восстановление здоровья пациентки. Впереди её ждут несколько операций по пересадке кожи, протезирование глазного яблока и продолжительная реабилитация.
Подозреваемый задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Всё это время рядом с пострадавшей остаются её близкие, включая жениха, который поддерживает девушку на протяжении всего лечения. Родственники также рассказывают о ходе расследования и восстановлении пострадавшей, привлекая внимание общественности к этой трагической истории.
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