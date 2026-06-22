Девушка лишилась глаза после нападения бывшего возлюбленного в Петербурге

22 июня 2026, 18:34

Пострадавшая от кислоты и ножевых ранений проходит лечение в Петербурге

Фото: Istock / fr3ddyz

В Санкт-Петербурге продолжается борьба за здоровье молодой женщины, которая в конце мая стала жертвой жестокого нападения со стороны бывшего возлюбленного. В результате полученных травм девушка лишилась левого глаза и уже больше месяца проходит сложное лечение. Об этом сообщает Mash.