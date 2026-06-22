Мужчина похитил и изнасиловал девочку, чтобы отомстить ее отцу

22 июня 2026, 16:48

В Индии мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и расправился с ней из мести

Фото: iStock/feri ferdinan

В Индии двое мужчин похитили и изнасиловали четырехлетнюю девочку. Об этом информирует Times of India.