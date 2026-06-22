Мужчина похитил и изнасиловал девочку, чтобы отомстить ее отцу
В Индии двое мужчин похитили и изнасиловали четырехлетнюю девочку. Об этом информирует Times of India.
Инцидент, вероятно, произошел 6 июня в районе Касгандж. В тот день девочка вместе с родителями приехала в деревню, чтобы навестить больного дедушку, но пропала. Через три дня ее тело со следами насилия обнаружили в отдаленном месте.
По информации полиции, преступление совершили двое мужчин. Основной подозреваемый, 45-летний, скрылся, в то время как его сообщник был задержан 21 июня и во всем сознался.
Выяснилось, что злоумышленник затаил обиду на отца ребенка, который вместе с ним участвовал в выборах главы сельской администрации в 2021 году. Поэтому он решил «проучить семью» и вместе с сообщником похитил одного из четырех детей.
Сейчас подозреваемого разыскивают. После проведения судебно-медицинской экспертизы было возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Расследование продолжается.
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