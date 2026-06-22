В центре Москвы произошел наезд на людей — есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло в центре Москвы. По предварительным данным, автомобиль выехал на участок, где находились рабочие, и совершил наезд на людей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Авария случилась в районе Хамовники. В результате происшествия травмы получили как минимум три человека. Информация об их состоянии и степени тяжести полученных повреждений уточняется.
На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая медиков, спасателей и правоохранителей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Предстоит выяснить, что стало причиной наезда — ошибка водителя, техническая неисправность автомобиля или другие обстоятельства. По итогам проверки будет дана правовая оценка случившемуся.
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