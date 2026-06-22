В центре Москвы произошел наезд на людей — есть пострадавшие

22 июня 2026, 17:58

Автомобиль влетел в рабочих в Хамовниках, пострадали три человека

Фото: Istock / Hleb Usovich

Серьезное ДТП произошло в центре Москвы. По предварительным данным, автомобиль выехал на участок, где находились рабочие, и совершил наезд на людей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.