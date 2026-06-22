Сосед расправился с девочкой после изнасилования и бросил в школьном туалете
Суд вынес приговор жителю Бангладеш после расправы над пятилетним ребенком. Об этом пишут местные СМИ.
В Дженаиде произошёл трагический инцидент. Сосед подошёл к девочке и пообещал ей чипсы и сок. Ребёнок поверил и отправился к нему домой. Там мужчина совершил насильственные действия в отношении пострадавшей и в какой-то момент схватил её за горло. Он удерживал несовершеннолетнюю до тех пор, пока она не перестала дышать.
После этого преступник бросил девочку в туалете местной школы. Её обнаружили на следующий день.
Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. На судебных заседаниях он признал свою вину.
В результате фигуранта приговорили к высшей мере наказания. Кроме того, он обязан выплатить семье ребёнка компенсацию в размере 500 тысяч така, что составляет чуть более 300 тысяч рублей.
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