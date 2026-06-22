Сосед расправился с девочкой после изнасилования и бросил в школьном туалете

22 июня 2026, 16:09

В Бангладеш мужчину приговорили к высшей мере за изнасилование девочки

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Суд вынес приговор жителю Бангладеш после расправы над пятилетним ребенком. Об этом пишут местные СМИ.