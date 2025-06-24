24 июня 2025, 14:47

В центре Москвы мужчины хватают девушек за ягодицы и снимают это на камеру

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Девушка написала заявление в полицию на парня, схватившего ее за ягодицы на улице в центре Москвы. Ее случай оказался не единственным, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».