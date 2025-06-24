Девушка написала заявление в полицию на парня, схватившего ее за ягодицы на улице в центре Москвы
Девушка написала заявление в полицию на парня, схватившего ее за ягодицы на улице в центре Москвы. Ее случай оказался не единственным, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
О массовых домогательствах в районе Китай-города и Тверской за последние дни сообщили еще несколько девушек. Одна из пострадавших, 22-летняя студентка Полина Хохлома, рассказала, что 22 июня на Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. После отказа один из них приблизился к девушке, начал ей улыбаться, затем схватил за ягодицы. Произошедшее на камеру снимал другой мужчина.
Девушка написала заявление в полицию в отделении на Китай-городе. По ее словам, пока она там находилась, еще одна девушка пришла с такой же ситуацией. Сотрудница на КПП полиции, как утверждает жертва домогательства, рассмеялась над ситуацией.
Согласно информации Telegram-канала, подобные случае произошли в районе улиц Покровка, Тверской бульвар и Чистопрудный бульвар.
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