Школьница из Питера хотела повторить тренд из «ТикТока» и прожгла свою руку дезодорантом

24 июня 2025, 14:20

Школьница из Санкт-Петербурга прожгла свою руку дезодорантом

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

12-летняя девочка из Санкт-Петербурга решила повторить популярный тренд из «ТикТока» и самостоятельно обожгла свою руку дезодорантом, сообщает телеграм-канал Baza. В результате эксперимента девочка обожгла руку в четырех местах и в конечном итоге оказалась в больнице с термическим ожогом. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.