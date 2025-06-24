Школьница из Питера хотела повторить тренд из «ТикТока» и прожгла свою руку дезодорантом
12-летняя девочка из Санкт-Петербурга решила повторить популярный тренд из «ТикТока» и самостоятельно обожгла свою руку дезодорантом, сообщает телеграм-канал Baza. В результате эксперимента девочка обожгла руку в четырех местах и в конечном итоге оказалась в больнице с термическим ожогом. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Прежде сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело против 14-летнего подростка, подозреваемого в насилии над 11-летним ребенком в детском лагере. Уточняется, что оба мальчика ранее не состояли на учете в органах по делам несовершеннолетних и не имели судимостей. Подробности происшествия — в материале «Радио 1».
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