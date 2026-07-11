Два иностранца избили женщину-контролера в автобусе

11 июля 2026, 10:46

В Москве арестовали двух иностранцев, избивших женщину-контролера в автобусе

Фото: iStock/sergeyryzhov

В Москве арестовали двух иностранных граждан, которые напали на контролера в общественном транспорте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.