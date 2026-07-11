Два иностранца избили женщину-контролера в автобусе
В Москве арестовали двух иностранных граждан, которые напали на контролера в общественном транспорте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как контролер проверяла оплату проезда у пассажиров. Один из безбилетников резко направился к выходу и оттолкнул женщину, и она упала. В этот момент находившийся на остановке мужчина забежал в автобус и ударил контролера по затылку, а затем несколько раз ударил пассажиру, который пришел ей на помощь и пытался удержать нападавшего.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили их местонахождение. Обоих подозреваемых задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Ими оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет.
Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.
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