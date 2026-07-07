Мужчина домогался ребенка в московском автобусе
В Москве заключили под стражу иностранца, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно 7 июля.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичном управлении Следственного комитета России, инцидент произошел вечером 4 числа в салоне автобуса. По версии следствия, мужчина 1982 года рождения, воспользовавшись отсутствием посторонних и своим физическим превосходством, напал на подростка и совершил в отношении него действия сексуального характера.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемого быстро установили и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Фигуранту предъявили обвинение, провели необходимые следственные мероприятия.
По ходатайству следователей, Зюзинский районный суд Москвы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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