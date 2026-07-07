Мужчина домогался ребенка в московском автобусе

07 июля 2026, 11:42

Мужчину задержали за сексуальное насилие над малолетним в Москве

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве заключили под стражу иностранца, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно 7 июля.