Девушка обманным путём сделала фото в «Крокусе» и хотела получить денег

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Экоактивистка под видом кинолога проникла в здание «Крокус Сити Холла» в то время, когда там вели работы спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Девушку спокойно впустили внутрь, где она сделала несколько фотографий обстановки, после чего уехала. Затем она опубликовала эти снимки в своих соцсетях и начала просить подписчиков скинуть ей денег, ссылаясь на то, что собаки фонда «Мохнатые ангелы» якобы работают вместе со спасателями на месте происшествия.
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