Девушка обожгла пальцы, туша загоревшуюся на ходу машину во Владивостоке
Во Владивостоке на ходу загорелся автомобиль. В результате пострадала девушка-водитель, сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры последствий.
Причиной возгорания стала старая газовая зажигалка, которая несколько месяцев лежала в дверной нише и протекла. Огнетушитель оказался в багажнике, но доставать его не было времени — девушка была за рулем. Она серьезно испугалась, что из-за воспламенившейся обшивки загорится вся дверь, после чего огонь перекинется на всю машину.
В конечном итоге, пострадавшая пошла на рисковый поступок, решив сбить пламя руками. Более безопасный метод решения проблемы не пришел ей в голову в первые секунды инцидента. Девушка обожгла два пальца, но сумела спасти свое авто. Другим водителям она после такого «приятного» опыта посоветовала чаще проверять свои зажигалки и быть с ними очень аккуратными.
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