Певица Рианна поделилась снимками в откровенном леопардовом платье с глубоким вырезом
Барбадосская певица Рианна предстала в откровенном образе для рекламы своего бренда белья и одежды – Savage&Fenty. Публикация появилась в личном блоге звезды.
На размещённых снимках исполнительница позирует в леопардовом мини-платье с глубоким декольте, которое подчёркивает её фигуру. Некоторые фото сделаны таким образом, чтобы в глаза бросались золотая цепочка и кольцо, которые выбрала для фотосессии Рианна. Волосы знаменитости на всех снимках распущены, а макияж с яркими акцентами выполнен в стиле смоки айс.
Ранее певица Анна Семенович высказалась о критике в свой адрес после недавнего концерта. Экс-солистка «Блестящих» объяснила, почему пела фальшиво — дело в том, что она столкнулась с техническими проблемами и не слышала собственный голос на сцене. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: