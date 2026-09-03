На Камчатке будут судить отца, чей сын-подросток сбил на купленном мопеде девочку
На Камчатке завершили расследование дела в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, чей несовершеннолетний сын на мопеде сбил маленькую девочку. Об этом сообщили этой ночью в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.
По предварительной информации, мужчина купил подростку мопед и не запрещал ему кататься, хотя знал, что у того нет прав для управления транспортными средствами категории «М». 31 июля молодой водитель не справился с техникой, находясь во дворе, и наехал на ребёнка – девочка получила телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.
Отцу мальчика предъявили обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни. Уголовное дело уже направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Махачкале маршрутное такси насмерть сбило 58-летнюю женщину. Трагедия произошла на проспекте Имама Шамиля, когда жертва ДТП переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
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