Пять девочек-подростков избили и запинали сверстницу на футбольном поле в Дагестане

03 сентября 2026, 01:20

В Дагестане завели уголовное дело против пяти девочек-подростков за избиение школьницы

Фото: iStock/ArthurHidden

Пять девочек-подростков в Дагестане стали фигурантками уголовного дела, возбуждённого после избиения их ровесницы на школьном футбольном поле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.