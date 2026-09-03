Пять девочек-подростков избили и запинали сверстницу на футбольном поле в Дагестане
Пять девочек-подростков в Дагестане стали фигурантками уголовного дела, возбуждённого после избиения их ровесницы на школьном футбольном поле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошёл 27 августа в Махачкале, на территории спортивной площадки одной из местных школ. В Telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан» пояснили, что группа несовершеннолетних нанесла сверстнице множественные удары руками и ногами. Правоохранители узнали о случившемся в ходе мониторинга средств массовой информации, и возбудили дело по статье о хулиганстве.
По сведениям РИА Новости, личности и возраст всех участниц конфликта уже установили. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, определяют роль и степень вовлеченности каждой из фигуранток, а также устанавливают причины, которые способствовали совершению противоправных действий.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве 16-летний подросток помог мошенникам вскрыть сейф деда и лишил семью двух миллионов долларов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Отец школьника уточнил, что полиция уже задержала исполнителей. Подробности читайте в нашем материале.
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