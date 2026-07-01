В российском городе пассажир ножом лишил водителя маршрутки глаза
В Омске водитель маршрутки получил ножевое ранение в голову от пассажира
В Омске пассажир маршрутки напал с ножом на водителя и лишил его глаза. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Конфликт произошёл 18 июня. В салоне транспортного средства между пассажирами и водителем возникла словесная перепалка.
Один из мужчин, находившихся в автобусе, достал нож и нанёс оппоненту несколько ударов в область головы, после чего покинул место происшествия. В результате полученных ранений водитель потерял правый глаз. Задержанный на допросе заявил, что не понимает причин своего задержания.
«Ну какой-то там конфликт с кем-то», — пояснил он.Следователи возбудили уголовное дело, суд арестовал фигуранта. Ранее этот мужчина уже имел судимость за нанесение телесных повреждений.