Автобус с пассажирами внутри загорелся в Кемерове
В Кемерове в среду, 1 июля, на проспекте Ленина загорелся движущийся по маршруту автобус с пассажирами внутри. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным VSE42.RU, всего в загоревшемся транспорте находилось 10 человек. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Пожар потушили, однако сообщается, что машина, принадлежащая АО «Кемеровская транспортная компания», практически полностью сгорела.
Местные жители сообщили, что черный дым от пожара было видно в Центральном и Ленинском районах Кемерова, а также возле цирка и на Притомском проспекте, пишет «Сiбдепо». Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
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