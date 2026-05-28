Девушка оказалась у заброшенного здания вместо аэропорта после вызова такси

28 мая 2026, 18:02

Таксист привез девушку в заброшку вместо аэропорта в Новосибирске

В Новосибирске пассажирка такси из-за ошибки водителя опоздала на рейс и потеряла 20 тысяч рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.





Елизавета, приехавшая в город, вызвала машину до аэропорта «Северный», полагая, что это главный воздушная гавань мегаполиса. Однако действующий аэропорт Новосибирска — «Толмачево».



По словам девушки, таксист, зная, что она торопится на самолет, спустя час довез её до заброшенного здания и высадил. Когда пассажирка спросила, как пройти к терминалу, водитель рассмеялся и заявил, что «отсюда уже никуда не улететь».



В результате клиентка пропустила рейс. Она потеряла крупную сумму за поездку и выяснила, что подобные случаи в Новосибирске происходят регулярно.



