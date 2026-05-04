Россиянин попросил таксиста остановиться на полпути до дома, вышел из машины и пропал
30-летний житель Перми по имени Андрей после корпоратива взял такси, чтобы доехать домой, но не вернулся. Об этом сообщает kp.ru.
Во время поездки молодой человек попросил водителя остановиться на полпути и вышел из машины, после чего скрылся в районе железнодорожных путей. По словам друга Андрея, таксист ждал его еще полчаса, после чего уехал.
На следующее утро мужчину нашли на улице в одном кроссовке, без куртки, штанов, рюкзака, телефона и ключей. Он был в сознании, но у него остановилось сердце — врачи не успели доехать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Друг Андрея добавил, что близкие проверили его переписки в соцсетях, но ничего подозрительного не обнаружили.
