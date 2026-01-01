Достижения.рф

В Швейцарии несколько человек погибли из-за взрыва на горнолыжном курорте

Фото: iStock/irontrybex

Несколько человек погибли в результате взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.



В новогоднюю ночь в баре Constellation произошёл пожар, вызванный одним или несколькими взрывами. По словам представителя кантональной полиции, есть раненые и погибшие.

Точное число жертв и пострадавших пока не установлено. На месте происшествия работают экстренные службы, включая вертолёты компании Air-Glaciers и множество машин скорой помощи. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

