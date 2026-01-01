В Швейцарии несколько человек погибли из-за взрыва на горнолыжном курорте
Несколько человек погибли при взрыве на курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Несколько человек погибли в результате взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.
В новогоднюю ночь в баре Constellation произошёл пожар, вызванный одним или несколькими взрывами. По словам представителя кантональной полиции, есть раненые и погибшие.
Точное число жертв и пострадавших пока не установлено. На месте происшествия работают экстренные службы, включая вертолёты компании Air-Glaciers и множество машин скорой помощи. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
