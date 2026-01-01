В Швейцарии несколько человек погибли из-за взрыва на горнолыжном курорте

01 января 2026, 09:50

Несколько человек погибли при взрыве на курорте Кран-Монтана в Швейцарии

Фото: iStock/irontrybex

Несколько человек погибли в результате взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.