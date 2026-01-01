Достижения.рф

В Краснодаре на балконе многоэтажки из-за салюта произошел пожар

Фото: iStock/wirot pathi

В Краснодаре на балконе многоэтажного дома из-за салюта вспыхнул пожар. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.



Очевидцы сообщили, что причиной инцидента стало неожиданное изменение траектории фейерверка, который влетел в открытое окно и спровоцировал возгорание в квартире.

Организаторы запуска сразу же покинули место происшествия. Владельцы квартиры быстро ликвидировали пожар.

Уточняется, что перед новогодними праздниками в городе был введён запрет на использование пиротехники.

Екатерина Коршунова

