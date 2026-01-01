В Индии более тысячи человек серьезно отравились водопроводной водой, некоторые не выжили
В индийском городе Индор в штате Мадхья-Прадеш более 10 человек не выжили после употребления воды из водопроводной сети. Об этом сообщил телеканал India TV.
В районе Бхагиртпура зафиксирована вспышка острого отравления, в результате которой не удалось спасти шестимесячного малыша и шесть женщин. В связи с инцидентом власти штата отстранили от должности двух сотрудников муниципальной корпорации, а один чиновник был уволен.
Число пострадавших составляет около 1,3 тысячи человек. Более ста жителей Индора госпитализированы в тяжелом состоянии, и власти опасаются дальнейшего увеличения количества летальных исходов.
Суд постановил, что власти обязаны обеспечить бесплатное лечение всем пострадавшим, предоставить отчет о произошедшем и принять меры для обеспечения жителей Индора чистой и безопасной питьевой водой.
