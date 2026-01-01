В Индии более тысячи человек серьезно отравились водопроводной водой, некоторые не выжили

01 января 2026, 14:12

India TV: в Индоре из-за зараженной воды пострадали более тысячи человек

Фото: iStock/peterscode

В индийском городе Индор в штате Мадхья-Прадеш более 10 человек не выжили после употребления воды из водопроводной сети. Об этом сообщил телеканал India TV.