Девушка отказала мигранту в знакомстве и подверглась ограблению

09 июня 2026, 18:26

Мигрант ограбил 21-летнюю девушку за отказ знакомиться

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В Воронежской области 27-летний мигрант напал на 21-летнюю девушку, отказавшую ему в знакомстве. Инцидент произошел вечером 7 июня в городе Лиски, сообщили в ГУ МВД России по региону.