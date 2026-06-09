Девушка отказала мигранту в знакомстве и подверглась ограблению
В Воронежской области 27-летний мигрант напал на 21-летнюю девушку, отказавшую ему в знакомстве. Инцидент произошел вечером 7 июня в городе Лиски, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Потерпевшая возвращалась из гостей, когда на улице к ней привязался незнакомец. Получив отказ, мужчина догнал девушку, повалил ее на землю и вырвал паспорт, 30 тысяч рублей и дорогой смартфон, после чего скрылся.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут злоумышленника и установили его личность — им оказался иностранный гражданин. Нападавшего задержали в общежитии при попытке покинуть страну. Похищенное имущество изъяли и вернули владелице.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Он дал признательные показания. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — до семи лет лишения свободы.
Читайте также: