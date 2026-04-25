На складе в «солнечном штате» Флорида десятки ленивцев погибли от холода

NBC News: Свыше 30 ленивцев погибли в США из-за содержания в «самых ужасных условиях»

Более трёх десятков ленивцев из Гайаны и Перу погибли в США из-за плохих условий содержания. Об этом в ночь на 25 апреля сообщает NBC News.





Этих животных приобрёл развлекательный центр в Орландо. Парк планировали торжественно открыть 1 марта, но вместо праздника и встреч с людьми зверьков ждала смерть – и это в «солнечном штате» Флорида. Два ленивца из Перу скончались еще на этапе транспортировки, поскольку их клетки для перевозки не соответствовали нормам.



