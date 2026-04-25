На складе в «солнечном штате» Флорида десятки ленивцев погибли от холода
NBC News: Свыше 30 ленивцев погибли в США из-за содержания в «самых ужасных условиях»
Более трёх десятков ленивцев из Гайаны и Перу погибли в США из-за плохих условий содержания. Об этом в ночь на 25 апреля сообщает NBC News.
Этих животных приобрёл развлекательный центр в Орландо. Парк планировали торжественно открыть 1 марта, но вместо праздника и встреч с людьми зверьков ждала смерть – и это в «солнечном штате» Флорида. Два ленивца из Перу скончались еще на этапе транспортировки, поскольку их клетки для перевозки не соответствовали нормам.
Отмечается, что переохлаждение убило 21 ленивца. Еще восемь погибли от истощения в феврале 2025 года. Животных поместили на американский склад, который оказался совершенно не готов принять теплолюбивых зверьков: в здании не было ни электричества, ни водоснабжения. При этом помещение было переполнено.
Бывший владелец центра отвергает обвинения в халатности и объясняет смерти зверьков завезённым из-за границы «иностранным вирусом». В настоящий момент идет тщательное расследование трагедии. Те ленивцы, которые остались живы к весне, сейчас получают наилучший уход под присмотром новых специалистов.