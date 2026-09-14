Самолёт с известным бразильским певцом загорелся после приземления
В городе Парельяс при посадке самолёт не смог затормозить и выехал за пределы взлётно‑посадочной полосы, после чего загорелся. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Речь идёт о бизнес-джете Cessna 550 Bravo. Во время приземления у воздушного судна возникли технические неполадки, из‑за которых судно не сумело остановиться. В результате жёсткой посадки воспламенились оба двигателя.
На борту в тот момент находились восемь человек: два пилота, бразильский исполнитель Рей Вакуэрте и члены его команды. Людям удалось оперативно покинуть самолёт до того, как пламя охватило корпус. У некоторых пассажиров зафиксированы лёгкие ссадины, но серьёзных травм никто не получил.
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