Самолёт с известным бразильским певцом загорелся после приземления

14 сентября 2026, 01:46

Самолёт с певцом Вакуэрте загорелся после приземления в Бразилии

Фото: iStock/Diy13

В городе Парельяс при посадке самолёт не смог затормозить и выехал за пределы взлётно‑посадочной полосы, после чего загорелся. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.